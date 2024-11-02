За 32 года в кино Фаина Раневская сыграла в 25 картинах. Но даже эпизод с ее участием всегда становился шедевром. Вспомнить хотя бы фильм Александр Пархоменко, который вошел в историю только благодаря ее, играющей на пианино, таперше, хотя имени актрисы даже в титрах нет. Давайте вспомним лучшие киноработы Фаины Георгиевны при помощи простого теста.

За 32 года в кино Фаина Раневская сыграла в 25 картинах. Но даже эпизод с ее участием всегда становился шедевром. Вспомнить хотя бы фильм "Александр Пархоменко", который вошел в историю только благодаря ее, играющей на пианино, таперше, хотя имени актрисы даже в титрах нет. Давайте вспомним лучшие киноработы Фаины Георгиевны при помощи простого теста.1. "Алло, скорая помощь? Помощь… скорая… Белая горячка… Горячка белая… Кто больной? Я больной, Маргарит Львович… пардон, Лев Маргаритыч… Выезжайте моментально".А. "Весна";Б. "Осторожно, бабушка!";В. "Свадьба".2. "Уйди! Зверь! Нет, нет! Завтра же... Завтра же я уеду к маме!"А. "Золушка";Б. "Мечта";В. "Подкидыш".3. "Я разродилась от бремени драмой…"А. "Драма";Б. "Слон и веревочка";В. "Девушка с гитарой".4. "Какое сказочное свинство!"А. "Золушка";Б. "Человек в футляре";В. "Пышка".5. "Ах, какой умный вид у этого болвана".А. "Ошибка инженера Кочина";Б. "Легкая жизнь";В. "Новые похождения Швейка".ОТВЕТЫ1. А. "Весна";2. В. "Подкидыш";3. А. "Драма";4. А. "Золушка";5. Б. "Легкая жизнь".