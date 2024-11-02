За 32 года в кино Фаина Раневская сыграла в 25 картинах. Но даже эпизод с ее участием всегда становился шедевром. Вспомнить хотя бы фильм Александр Пархоменко, который вошел в историю только благодаря ее, играющей на пианино, таперше, хотя имени актрисы даже в титрах нет. Давайте вспомним лучшие киноработы Фаины Георгиевны при помощи простого теста.
За 32 года в кино Фаина Раневская сыграла в 25 картинах. Но даже эпизод с ее участием всегда становился шедевром. Вспомнить хотя бы фильм "Александр Пархоменко", который вошел в историю только благодаря ее, играющей на пианино, таперше, хотя имени актрисы даже в титрах нет. Давайте вспомним лучшие киноработы Фаины Георгиевны при помощи простого теста.
1. "Алло, скорая помощь? Помощь… скорая… Белая горячка… Горячка белая… Кто больной? Я больной, Маргарит Львович… пардон, Лев Маргаритыч… Выезжайте моментально".
А. "Весна";
Б. "Осторожно, бабушка!";
В. "Свадьба".
2. "Уйди! Зверь! Нет, нет! Завтра же... Завтра же я уеду к маме!"
А. "Золушка";
Б. "Мечта";
В. "Подкидыш".
3. "Я разродилась от бремени драмой…"
А. "Драма";
Б. "Слон и веревочка";
В. "Девушка с гитарой".
4. "Какое сказочное свинство!"
А. "Золушка";
Б. "Человек в футляре";
В. "Пышка".
5. "Ах, какой умный вид у этого болвана".
А. "Ошибка инженера Кочина";
Б. "Легкая жизнь";
В. "Новые похождения Швейка".
ОТВЕТЫ
1. А. "Весна";
2. В. "Подкидыш";
3. А. "Драма";
4. А. "Золушка";
5. Б. "Легкая жизнь".