Вот уже сорок лет мы смотрим фильм Любовь и голуби, снятый Владимиром Меньшовым. Хотя в качестве режиссер он создал 11 лент, а как актер сыграл в полутора сотнях картин. Давайте вспомним лучшие из них.

Вот уже сорок лет мы смотрим фильм "Любовь и голуби", снятый Владимиром Меньшовым. Хотя в качестве режиссер он создал 11 лент, а как актер сыграл в полутора сотнях картин. Давайте вспомним лучшие из них.1. В этой драме Владимир Меньшов сыграл Эдуарда Борисовича Балашова – партработника, курирующего нашу сборную.А. "Легенда №17";Б. "Стрельцов"В. "Лед".2. Владимир Меньшов сыграл учителя физкультуры Владимира Валентиновича в этой ленте.А. "Курьер";Б. "Вот моя деревня";В. "Розыгрыш".3. В этой картине фамилии Меньшова нет в титрах, но он снялся в эпизодической роли – ведущего кадрили.А. "Любовь и голуби";Б. "Зависть богов";В. "Сочинение ко Дню победы".4. Президент России на экране Владимир Меньшов играл несколько раз. Но в этой ленте стал им на экране впервые.А. "Любовь-морковь";Б. "Ширли-мырли";В. "Елки".5. В роли Гесера Меньшов появился в этой фантастической ленте.А. "Ночной дозор";Б. "Дневной дозор";В. Обе указанные ленты.6. Военачальника и политического деятеля Дмитрия Устинова Владимир Меньшов воплотил в этом сериале.А. "Галина";Б. "Сталин";В. "Брежнев".ОТВЕТЫ1. А. "Легенда №17";2. В. "Розыгрыш";3. А. "Любовь и голуби";4. Б. "Ширли-мырли";5. В. Обе указанные ленты.6. В. "Брежнев".