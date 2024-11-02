Недавние слухи о проблемах в браке принца Гарри и Меган Маркл стали темой обсуждений как в британских, так и в международных СМИ. Инсайдеры, близкие к паре, сообщают, что некогда идеальные Сассексы теперь проводят много времени раздельно.

Недавние слухи о проблемах в браке принца Гарри и Меган Маркл стали темой обсуждений как в британских, так и в международных СМИ. Инсайдеры, близкие к паре, сообщают, что некогда идеальные Сассексы теперь проводят много времени раздельно.Несмотря на попытки супругов представить это как часть новой пиар-стратегии, друзья и знакомые утверждают, что между ними царит напряженность. За последние десять лет жизнь Гарри кардинально изменилась. С момента его свадьбы с Меган многие ожидали, что это будет счастливый союз, однако реальность оказалась куда более сложной.С самого начала их отношений Меган продемонстрировала, что не намерена следовать традиционным правилам королевской семьи. Несмотря на предостережения отца, брата и даже деда, принца Филиппа, Гарри оказался под влиянием своей супруги. Она убедила его, что знает, как им лучше жить, и он с готовностью согласился.Спустя шесть лет совместной жизни принц начал осознавать, что его мечты о будущем не сбываются. Он оказался в чужой стране, где так и не смог найти близких друзей и единомышленников. Гарри лишился возможности заниматься любимым делом — работой на благо королевской семьи. Вместо этого ему приходится посещать светские мероприятия в Голливуде, которые нравятся Меган, но не приносят ему радости.Недавние комментарии инсайдеров издания In Touch Weekly указывают на то, что Гарри наконец понял: его представления о жизни были слишком оптимистичными. Меган уверяла его, что в США они будут счастливы и состоятельны, но реальность оказалась совсем иной. "Они надеялись получить лучшее из обоих миров, но это было невозможно", — отмечает источник.