Раскопки проходили без разрешения и привели к повреждению культурного слоя.

В Суздале Владимирской области пятеро местных жителей пытались незаконно раскопать исторические артефакты в «Селище Гнездилово-2». С помощью металлоискателей они нашли более 700 предметов, включая древние украшения и монеты, некоторые из которых датируются 9-15 веками. Однако раскопки проходили без разрешения и привели к повреждению культурного слоя.Правоохранительные органы начали уголовное дело за незаконный поиск и изъятие археологических предметов, и все найденные сокровища были переданы в фонд Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Общий ущерб от действий злоумышленников оценен в 370 тысяч рублей. Теперь им грозит штраф до 1 миллиона рублей и до 6 лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в суд.Напомним, ранее мы писали, что