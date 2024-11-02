49-летний житель Юрьев-Польского ответит за кражу урны из парка музея-усадьбы князей Голицыных. Как рассказали в прокуратуре области, 10 июля обвиняемый возвращался с подработки домой. Он

49-летний житель Юрьев-Польского ответит за кражу урны из парка музея-усадьбы князей Голицыных. Как рассказали в прокуратуре области, 10 июля обвиняемый возвращался с подработки домой. Он целый день косил траву на участке одной из дачниц. Уставший мужчина решил выпить. Для этого он выбрал тихое место – парк музея-усадьбы князей Голицыных, как правило, там гуляет не много