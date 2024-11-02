ФСБ возбудило уголовные дела по покушению на преступление и контрабанду.

По данным ФСБ, в июне 2024 года житель Владимира разместил объявление о продаже приборов ночного видения ПНВ-57 в интернете. Этим заинтересовался неизвестный житель Республики Беларусь.Покупатель перевёл владимирцу неуказанную сумму денег. Обвиняемый передал товар без лицензии в пункт выдачи заказов одной из служб доставки для отправки за границу.Так как данное действие никак не скрывалось, а сделка была проведена по публичным каналам, сотрудники УФСБ России по Владимирской области смогли вовремя пресечь действия обвиняемого и изъять посылку. На данный момент возбуждены уголовные дела, владимирцу грозит до пяти лет лишения свободы.