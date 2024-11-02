Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти Заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева, прошли во Владимире. В областной центр приехали

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти Заслуженного тренера СССР Николая Григорьевича Толкачева, прошли во Владимире. В областной центр приехали спортсменки из 23 регионов страны. Отличные результаты продемонстрировали наши гимнастки, ученицы спортивной школы №5. По 1 разряду команда “Шпильки” заняла 2 место. По КМС на первом месте оказалась команда нашей спортшколы. По МС соборная Владимирской области