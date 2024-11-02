Низкопольная машина, как и её предшественники, оборудована всем необходимым для комфортных поездок.

Глава Владимира Дмитрий Наумов рассказал, что в депо «Владимирпассажиртранса» поступил новый троллейбус. Низкопольная машина, как и её предшественники, оборудована всем необходимым для комфортных поездок.В настоящее время троллейбус оформляют, после чего он примет фирменные цвета общественного транспорта города. Ожидается, что после завершения всех процедур новый автобус выйдет на линию. Троллейбус марки «Авангард» был поставлен вологодской компанией «Транс-Альфа».Напомним, ранее мы писали, что