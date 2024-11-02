В его руке – свод законов Российской империи, во взгляде — уверенность за будущее страны. Память государственного деятеля, законотворца и уроженца Владимирской области Михаила Михайловича

В его руке – свод законов Российской империи, во взгляде — уверенность за будущее страны. Память государственного деятеля, законотворца и уроженца Владимирской области Михаила Михайловича Сперанского увековечили монументом. Величественную фигуру известного реформатора торжественно открыли 2 ноября в столице региона. На площади у Областного суда собрались высокопоставленные гости: с событием владимирцев поздравили заместитель Министра юстиции РФ