Обновлённые купюры сохраняют знакомую красную гамму, характерную для банкнот.

1 ноября отделение Банка России Владимирской области презентовало новые 5-тысячные банкноты образца 2023 года и памятную монету «Ёжик в тумане» в честь российской мультипликации.Обновлённые купюры сохраняют знакомую красную гамму, характерную для банкнот образца 1997 года, и посвящены Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Лицевая сторона купюры украшена изображением стелы «Европа – Азия», а на обратной — памятником «Сказ об Урале» в Челябинске и стелой «66 параллель» в Салехарде.Эксперт владимирского отделения Банка России Наталья Верба отметила, что новые банкноты имеют улучшенный защитный комплекс. Они будут находиться в обращении наряду с купюрами старого образца, которые останутся законным средством платежа и будут выводиться из обращения постепенно.