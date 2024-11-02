За последние сутки во Владимирской области произошли 5 техногенных пожаров, сообщили в МЧС. В деревне Захарово Судогодского района из-за короткого замыкания загорелась крыша частного дома.

За последние сутки во Владимирской области произошли 5 техногенных пожаров, сообщили в МЧС. В деревне Захарово Судогодского района из-за короткого замыкания загорелась крыша частного дома. Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших. Его площадь составила 7 квадратных метров. Еще два возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнем. Причем в обоих случаях виновные так и остались неизвестны. В