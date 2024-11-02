Правоохранительные органы изъяли более 40 единиц компьютерной техники.

В Муроме Владимирской области два брата организовали нелегальные игорные заведения на улицах Советская и Муромская. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону. Используя системные блоки и специальное оборудование, они создали клубы с ограниченным доступом, контролируемым охранником.В ходе расследования были проведены обыски, которые привели к изъятию более 40 единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и банковских карт. Собранные доказательства позволили направить дело в Муромский городской суд. Братьям грозит лишение свободы на срок до четырех лет.Напомним, ранее мы писали, что