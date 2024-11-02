Подросткам, проявившим героизм в экстремальных ситуациях, вручили медали Совета Федерации “За проявленное мужество”. Награждение прошло 1 ноября в Законодательном Собрании области. В

Подросткам, проявившим героизм в экстремальных ситуациях, вручили медали Совета Федерации “За проявленное мужество”. Награждение прошло 1 ноября в Законодательном Собрании области. В этом году благодарность получили пять ребят. Среди награжденных – четверо подростков из Юрьев-Польского района: Роман Рагимов, Александр Лапшин, Кирилл Коняшкин и Тимофей Сарнацкий. Летом ребята катались на велосипедах в деревне Коленово. В какой-то момент их