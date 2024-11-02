В суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков группой лиц, а также о нападении на сотрудников ОМВД.

В мае 2024 года, по данным управления СКР по Владимирской области, обвиняемый решил продавать запрещённые вещества с целью заработка. Получив от неустановленного лица координаты, мужчина забрал оптовую партию N-метилэфедрона. По информации пресс-службы прокуратуры региона, вес партии составил 13 грамм.Обвиняемый планировал сбыть наркотик на территории Суздаля. На момент задержания было спрятано 15 закладок. Также в этот момент мужчина оказал сопротивление полицейским и нанёс шесть ударов ногами, а затем достал нож и стал угрожать убийством.На данный момент обвиняемый заключён под стражу, у него было изъято пять свёртков с наркотиками. Дело будет рассматривать Суздальский районный суд.