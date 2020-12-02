Открытие объекта намечено на 3 декабря.

В четверг, 3 декабря, в Юрьев-Польском районе в Селе Шихобалово откроют животноводческий комплекс и телятник. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.АО «Шихобалово» - одно из ведущих сельскохозпредприятий Юрьев-Польского района и региона. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.«В последние годы здесь построены животноводческие комплексы по производству молока на 1200 и 1800 дойных коров, а также для содержания молодняка на 180 и телятник на 600 мест», - отмечает пресс-служба обладминистрации.В 2019 году в селе начали строить ещё один комплекс на 600 дойных коров и телятник на 700 скотомест. Объём инвестиций в проект составил 350 млн рублей. Создано 20 рабочих мест. Завтра местные чиновники и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин официально откроют эти сооружения.