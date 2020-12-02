В этом году Филипп Киркоров не смог отметить свой день рождения шумно и весело, поскольку в апреле вся страна находилась на карантине. Но сейчас, когда жестких ограничений нет, поп-король решил организовать вечеринку для своей дочери Аллы-Виктории, которой на днях исполнилось девять лет.

В этом году Филипп Киркоров не смог отметить свой день рождения шумно и весело, поскольку в апреле вся страна находилась на карантине. Но сейчас, когда жестких ограничений нет, поп-король решил организовать вечеринку для своей дочери Аллы-Виктории, которой на днях исполнилось девять лет.Судя по фотографиям, появившимся в Сети, сложно сказать, что пандемия коронавируса продолжается. Знаменитости, пришедшие на вечеринку к Филиппу Киркорову, едва соблюдали меры предосторожности. На время они забыли о социальной дистанции и существовании защитных масок.Справедливости ради стоит отметить, что о мерах предосторожности в тот вечер заговорил только Сергей Лазарев. Певец отчитался перед подписчиками инстаграм-аккаунта, что снял маску только для того, чтобы сделать фото и поесть.Роскошная вечеринка Киркорова ставит под сомнение слова артистов о "чудовищном положении" из-за пандемии. Видимо, все деньги в этом году вместо коллег заработал только поп-король... и Ольга Бузова, которая также подчеркнула свой достаток, вручив Алле-Виктории в качестве подарка золотой iPhone.Киркоров не успевал говорить спасибо звездным коллегам за визит. "Хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел время. Очень хотелось видеть самых близких , любимых, родных. Здесь вас не много, но вы самые близкие и родные мне люди", – сказал Филипп.Певица Жасмин, которая не так давно тоже устроила пышную вечеринку по случаю дня рождения, судя по всему, очень скучала по торжествам. Она весь вечер снимала видео для подписчиков в "Инстаграм" и фотографировалась с другими знаменитостями.