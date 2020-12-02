Военный эксперт Александр Алесин считает, что против Александра Лукашенко нарастает информационная атака. Кроме того, по его мнению, идет попытка скомпрометировать его окружение, чтобы таким образом нанести удар по имиджу и авторитету президента Белоруссии.

Военный эксперт Александр Алесин считает, что против Александра Лукашенко нарастает информационная атака. Кроме того, по его мнению, идет попытка скомпрометировать его окружение, чтобы таким образом нанести удар по имиджу и авторитету президента Белоруссии.Эксперт полагает, что глава республики набирает людей с низкими моральными и этическими принципами, что говорит о качестве управления и власти в стране. По словам Алесина, атака на главу государства может быть с любой стороны: белорусских, польских и российских спецслужб.Учитывая то, что Александр Лукашенко медлит с переходом под полное покровительство своего восточного союзника, то таким путем его могут пытаться принудить принять более быстрое решение.По некоторым данным, навредить политику могут и люди из его круга общения. "Нельзя отрицать вероятность того, что в его окружении действительно есть люди с фигой в кармане", – заявил военный эксперт. Он отметил, что в политике часто бывшие союзники или приближенные переходят в противоположный лагерь.Нарышкин после встречи с Лукашенко— Панъ ЦыцеронЪ (@ttssttkvch)Напомним, ранее эксперты высказались по поводу того, что Москве становится невыгодно защищать Александра Лукашенко. Последняя очная встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги прошла 14 сентября в Сочи. Содержание беседы двух лидеров не раскрывалось. Перед переговорами стало известно, что наша страна выделит Белоруссии новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.Как писали "Дни.ру", в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Москва призывает официальный Минск к диалогу с оппозицией. по-прежнему отказывается обсуждать с оппонентами политическое будущее страны и способы выхода из кризиса.