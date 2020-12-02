Подавляющее большинство владимирцев осознаёт необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора.

Чиновники Владимирской мэрии провели рейд по проверке соблюдения коронавирусных ограничений на объектах торговли, общепита и в сфере услуг. Вместе с полицией администрация города проверила соблюдение масочного режима, наличие антисептиков и санобработку помещений.2 декабря контрольные мероприятия проводились на Центральном рынке на улице Батурина.«Руководством рынка налажен тщательный внутренний контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. Строго по графику проводится дезинфекция прилавков, весов и другого оборудования, всех торговых и служебных помещений рынка. Регулярно проводится влажная уборка помещений, обработка дверных ручек, лестничных перил», - отметила заместитель директора муниципального рынка Ирина Резникова.В мэрии отмечают, что количество выявленных нарушений минимально.«Подавляющее большинство владимирцев осознаёт необходимость соблюдения «масочного» режима. Отказы выполнять рекомендации единичны», - прокомментировал результаты рейда юрист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг горадминистрации Владимир Мисеюк.Добавим, что за нарушение мер по профилактике коронавируса горожане могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 30 000 рублей, должностные лица на 10 000 - 50 000 рублей, юридические лица - 100 000 - 300 000 рублей.