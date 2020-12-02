Роскомнадзор составил список аудиовизуальных сервисов, которые могут быть предустановлены на ввозимую в Россию технику. В реестр вошли ориентированные на отечественный рынок продукты.

Роскомнадзор составил список аудиовизуальных сервисов, которые могут быть предустановлены на ввозимую в Россию технику. В реестр вошли ориентированные на отечественный рынок продукты.В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). В список вошли ориентированные преимущественно на отечественную аудиторию сервисы, уровень посещаемости которых находится выше отметки в 100 тысяч пользователей в сутки.Список включает в себя следующие АВС:IviMegogoMore.tvMovixOkkoPremierSPB TV РоссияStartWinkАмедиатекаБилайн ТВКино1ТВКинопоискМатч ТВМегафон ТВМТС ТВНТВ ПЛЮСПервый каналСмотримТриколор киноТВ онлайнВладельцы вышеперечисленных сервисов смогут рассчитывать на то, что их программы могут быть предустановленны на ввозимую на территорию России технику. Такое требование содержится в федеральном законе, вступающим в силу в 2021 году.