В Сети появилось снятое очевидцами видео, на котором записаны приключения вышедшего к человеческому жилью тигра. Инцидент случился возле села Иннокентьевка в Хабаровском крае, передает . ..

В Сети появилось снятое очевидцами видео, на котором записаны приключения вышедшего к человеческому жилью тигра. Инцидент случился возле села Иннокентьевка в Хабаровском крае, передает "". Сообщается, что люди укрылись от животного в придорожном кафе. Сам тигр сосредоточился на собачьей будке. Оператор объяснил своему собеседнику, что пес сумел сбежать.