Заместитель Секретаря Владимирского регионального отделения Партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин удостоен Благодарности Президента России за «активное участи в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетныхФ социальных проектов».

Заместитель Секретаря Владимирского регионального отделения Партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин удостоен Благодарности Президента России за«активное участи в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов».Искренне поздравляем с высокой наградой!Напомним, что в 2015 году Вячеслав Юрьевич был удостоен Благодарности Президента России за заслуги в области образования, науки и подготовки квалифицированных специалистов.