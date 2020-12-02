В Москве состоялось торжественное вручение наград победителям и призерам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итогам 2020 года.

В Москве состоялось торжественное вручение наград победителям и призерам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итогам 2020 года.Федеральная конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина назвала владимирский медиапроект «Этот День Победы» лауреатом в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» среди городских округов и городских поселений.В 2020 году в конкурсе в данной номинации участвовали 280 муниципальных образований из 70 субъектов Российской Федерации. Благодаря универсальному формату ролики транслировались и на владимирских телевизионных каналах, и в социальных сетях в Интернете. Жюри конкурса отметило, что медиапроект можно тиражировать в разных городах и регионах России на основе воспоминаний местных жителей о великом дне 9 мая 1945 года - одном из главных событий истории нашей страны.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)