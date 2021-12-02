Социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, сколько украинцев разочаровались в курсе Владимира Зеленского.

Социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, сколько украинцев разочаровались в курсе Владимира Зеленского.С 26 по 29 ноября 2021 года специалисты КМИС опросили порядка 1,2 тысячи жителей Украины (только тех регионов, которые находятся под контролем Киева). Оказалось, что почти 66% опрошенных не поддерживают Владимира Зеленского. Эти люди разочарованы действиями главы государства. Положительно высказались о курсе президента только 18,6% респондентов.Согласно исследованию, 58,2% украинцев выступают против второго президентского срока Зеленского, за – всего 34,3%. Примечательно, что еще в начале 2021 года идея переизбрания бывшего актера на должность главы государства не нравилась 57,1% жителей страны."" обратил внимание, что 51,6% опрошенных заявили, что нынешний президент не сможет организовать оборону Украины в случае войны с Россией. Противоположение мнение у 35,9% респондентов. 58,1% выступили против введения военного положения в ответ на наращивание российский войск возле украинской границы, за – 32,8%.Напомним, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о стягивании войск России к украинским границам, несмотря на то, что в Кремле неоднократно говорили о праве РФ перемещать армию на своей территории как угодно, и уверяли: этоне имеет никакого отношения к Незалежной.