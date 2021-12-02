Почти восемь лет назад Крым спасли от вторжения НАТО. О малоизвестных событиях 2014 года рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Почти восемь лет назад Крым спасли от вторжения НАТО. О малоизвестных событиях 2014 года рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.В марте 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Александра Лукашенко, этому предшествовали просьбы украинских военных к российским коллегам. Якобы военнослужащие ВСУ сами вышли на армию РФ и предложили спасти полуостров от НАТО.По словам президента Белоруссии, в те годы США проектировали сооружения для своей армии, которые планировали возводить в Севастополе. Бывшие советские военные, узнав о намерениях американцев, попросили у россиян помощи. Такую историю Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.Говоря о позиции Владимира Путина, Александр Григорьевич подчеркнул: тогда российский лидер выступал за юридическое решение возникающей проблемы, поэтому настоял на проведении общекрымского референдума. Благодаря этому территория перешла России без выстрелов, заметил белорусский политик. Его слова также приводит .К слову, в этом же интервью Александр Лукашенко о намерении посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. Дата поездки будет зависеть от графика президента России, пояснил Батька.