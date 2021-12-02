Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 2 декабря, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Председатель ГД находится в Минске с официальным визитом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 2 декабря, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Председатель ГД находится в Минске с официальным визитом.Володин и Лукашенко обсудили вопросы законодательного обеспечения решений Высшего Госсовета Союзного государства. Российские и белорусские парламентарии работают совместно."Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений, а значит, нам надо более активно работать со своей стороны", – сказал Володин.Официальный визит спикера ГД в Белоруссию начался 2 декабря. В Минске он проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В мероприятии примет участие новый состав российской депутации.Это первый официальный визит Володина в качестве председателя Госдумы восьмого созыва.Ранее спикер ГД провел телефонный разговор с главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Они подготовку к заседанию Парламентского собрания и ситуацию на белорусско-польской границе.