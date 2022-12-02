Археологи поделились своими открытиями. В музейном центре «Палаты» стартовал научный семинар под названием «Археология Владимиро-Суздальской земли». Он организован Институтом археологии

Археологи поделились своими открытиями. В музейном центре «Палаты» стартовал научный семинар под названием «Археология Владимиро-Суздальской земли». Он организован Институтом археологии РАН и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. На ежегодную встречу приехали 45 специалистов со всей страны. Они представили свои доклады по результатам проводимых раскопок во Владимире, Суздале, Муроме, Вологде и Костроме. Особый интерес вызывали результаты раскопок владимирского Успенского