И не переплачивать за коммуналку.

И не переплачивать за "коммуналку".С декабря тарифы на услуги ЖКХ выросли, однако не более чем на девять процентов. Что делать, если выставленный счет за «коммуналку» оказался завышенным и к кому следует обращаться в первую очередь?Если вам кажется, что поставщик услуг ЖКХ требует чрезмерно высокую плату, можно пожаловаться в антимонопольную службу в вашем регионе. ФАС сможет пресечь нарушение и привлечь к административной ответственности недобросовестного поставщика.Другой вариант – написать жалобу в локальное отделение жилищной инспекции или обратиться в прокуратуру. Органы контроля обязаны отреагировать на заявление гражданина, провести проверку и при обнаружении нарушения закона пресечь его.Иногда управляющие компании увеличивают размер платежа, не дожидаясь индексации, и это не сразу обнаруживается. В квитанции появляется новая строчка о необходимости дополнительно оплатить 15-150 рублей, которую легко пропустить. Поэтому важно внимательно изучать квитанции. А при обнаружении непонятных платежей стоит сначала обратиться в саму управляющую компанию и потребовать объяснений. Если начисления не будут уменьшены, необходимо пожаловаться в прокуратуру или жилищную инспекцию.Наконец, в редких случаях в платежках появляются непонятные суммы в размере десяти и более тысяч рублей. Чаще всего это оказывается технической ошибкой, и проблема решается через обращение в управляющую компанию.Метод, которым следует пользоваться в последнюю очередь, — это обращение в суд. Судебные разбирательства всегда затягиваются на долгий срок и редко оборачиваются в пользу граждан. Дело в том, что поставщики коммунальных услуг используют запутанные формулы расчета. Нормативные акты, регулирующие сферу ЖКХ, также написаны сложным языком. Гражданам, далеким от этой сферы, крайне сложно разобраться и, тем более, доказать ошибочность расчетов. Поэтому эффективнее будет сначала обратиться в контролирующие органы, о которых рассказано выше.