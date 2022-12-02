Трагедия внезапно настигла Станислава Садальского.
Трагедия внезапно настигла Станислава Садальского.
Официально женат скандально известный актер был всего однажды, однако романы ему приписывали со многими знаменитостями. Несмотря на все слухи, актер так и не завел новую семью – многие злопыхатели списывают это на непростой характер Станислава Садальского.
Строить любовь артист, может быть, и не умеет, но дружить с женщинами, а также ими восхищаться скандалист за годы своей жизни научился. Так, например, сегодня звезду театра и кино до глубины тронула смерть актрисы Милен Демонжо. Пожалуй, ее можно отнести к любимым женщинам блогера, ведь, увидя ее в картине "Три мушкетера" во время поездки в лагерь, она буквально запала ему в сердце.
"Фильм произвел неизгладимое впечатление на пионеров. Обычно такого рода картины шли под грифом "Детям до 16 лет", – поделился воспоминаниями с подписчиками Станислав Садальский.
В своем блоге актер посвятил Милен Демонжо трогательные и восхваляющие строки, похоронив ее таким образом. Своим читателям он напомнил, что настоящее имя актрисы – Мария-Элен, родилась она в Харькове и в жизни была "дерзкая, очень живая, обольстительная".
Очевидно, что из-за смерти звезды мирового кинематографа артист оказался убит горем, ведь отреагировал на эту новость он очень эмоционально.
"Вот и она ушла!" – написал в своем блоге Станислав Садальский.