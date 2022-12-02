У бывшего участника группы На-На Владимира Левкина в уходящем году было несколько поводов для радости. Ему самому исполнилось 55 лет, дочери Нике от второго брака – 10. Корреспондент Дни.ру встретился с музыкантом на премьере фильма Елки-9.

У бывшего участника группы "На-На" Владимира Левкина в уходящем году было несколько поводов для радости. Ему самому исполнилось 55 лет, дочери Нике от второго брака – 10. Корреспондент "Дни.ру" встретился с музыкантом на премьере фильма "Елки-9".По словам Владимира Левкина сегодня артистов кормят не выпуски дисков, а концерты и съемки в фильмах. "Я, например, недавно снялся в картине, которая скоро выйдет на Первом канале", – похвастался исполнитель."Мы с Марусей (Марина Ичетовкина, с 2012 года четвертая жена – Прим. ред.) пишем сценарии, занимаемся режиссурой", – перечисляет источника дохода сегодня Левкин. При этом, по его заверению, они стараются жить по средствам. "Мы экономные, – пояснил певец. – Например, в месяц, если не брать затраты на клипы и песни, нам нужно меньше 100 тысяч рублей. Я, например, вообще мало ем. А жена у меня – такая крутая хозяйка, что покупает продукты впрок. Что же касается платьев, то у нее столько знакомых дизайнеров, что что-то дарят, а что-то просто дают поносить".По заверению Левкина, сегодня у него нет никаких серьезных накоплений и банковских счетов. "Все заначки мы съели в 2020-м, в о время пандемии", и все не может их снова накопить", – смеется артист.К счастью, дочь получает образование практически бесплатно. "Она ходит не в элитную, а в простую школу, правда, с театральным уклоном, где оплачиваются только какие-то дополнительные кружки и секции, – пояснил певец. – Туда очень трудно поступить и принимают только талантливых детей. Например, все одноклассники Ники уже снимаются в сериалах и рекламах".