В Киржаче прокурором в суд направлено уголовное дело по факту получения местным жителем травмы...

В Киржаче прокурором в суд направлено уголовное дело по факту получения местным жителем травмы позвоночника вследствие падения снега с крыши.Прокурором Киржачского района утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора управляющей компании. По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" было возбуждено уголовное дело. Эта статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.1 февраля в результате падения снега с крыши дома на улице Десантников местный житель получил перелом двух позвонков. При этом управляющей организацией не было принято достаточно мер по расчистке крыши и козырьков подъездов; и установки ограждений, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемый вину не признал, дело рассмотрит Киржачский райсуд.