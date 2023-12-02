Городской квест ENCOUNTER в Коврове за последние два года привлек более 20 новых команд. Это более...

Городской квест ENCOUNTER в Коврове за последние два года привлек более 20 новых команд.Это более 200 человек, которые играют на постоянной основе. Последняя игра прошла 25 ноября, сообщает https://gorodkovrov.ru25 ноября состоялась игра в формате «Точки». Участникам предстояло разгадать место, где спрятан код или где игроков ждал агент. Чтобы получить ключ к новой загадке, предстояло выполнить задание. В этой игре агента поместили в общественный транспорт. В игре приняло участие 9 команд. Победителем стала команда «varEN’e_team».На сегодня в ковровском ENCOUNTER состоит 45 команд. Это люди, которые участвуют в играх на постоянной основе. Помимо участников команда ENCOUNTER пополнилась и молодыми авторами, которые создают интересные игры в разных направлениях.В декабре состоится последняя уличная игра, подробности об игре можно найти на сайте. Зимой ENCOUNTER в основном переходит в формат игр Мозговой штурм. В них играют люди со всего мира, можно заходить с любого устройства, находясь в любом месте планеты. Формат игры подразумевает выполнение совершенно разных заданий, от простых ребусов до многоуровневых онлайн квестов.Фото: https://gorodkovrov.ru