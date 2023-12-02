Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.

На Рпенском проезде предусмотрены две остановки общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.Так, на новой развязке автобусный маршрут появится со следующего года. Пока что неизвестно, будут ли это принципиально новые маршруты или новоизменнённые старые. Известно одно – власти планируют соединить Юбилейную улицу с Суздальским проспектом, чтобы с Р-132 попасть в центр Владимира.Кроме того, на перекрёстке Рпенского проезда с улицами Юбилейной и Жуковского вскоре должен появиться светофор. Соответствующее предложение уже внесено в Госавтоинспекцию.