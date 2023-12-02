От чего жителям Владимирской области необходимо отказаться в Рождественский пост. Начавшийся...

От чего жителям Владимирской области необходимо отказаться в Рождественский пост.Начавшийся Рождественский пост не очень строгий, в народе его даже называют «рыбным». Потому что разрешатся есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. Даже монахам разрешается рыба по праздникам, например, в День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), в Празднование иконы Божьей Матери «Знамение» (10 декабря) или в престольный праздник монастыря.До Рождества - «постимся постом приятным».Самое главное в Рождественском посте (как и в любом другом) вовсе не еда, напоминает протоиерей Алексей Митюшин в журнале https://foma.ru:- Он нужен для того, чтобы приготовить свою душу к встрече великого праздника – Рождества Христова. Этого дня люди ждали много веков, чтобы с рождением Господа избавиться от власти дьявола над собой.Что можно есть в Рождественский пост?В Рождественский пост можно есть рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца.Чего нельзя делать в Рождественский пост?Если в пост мы не будем есть мясного и молочного, но будем злыми, раздражительными, будем ссориться с ближними, осуждать – это будет нарушением поста. Пост – это воздержание от моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать.Играть свадьбу в Рождественский пост, конечно, нельзя. Венчание в это время не совершается. Но и регистрация в загсе в это время — идея не подходящая. Раз уж человек считает себя православным христианином, то ему необходимо прислушаться к голосу Церкви.Однозначного ответа на вопрос «Можно ли заниматься сексом?» - нет. Ведь у жены-христианки может быть неверующий муж. Ему будет непонятно подобное воздержание, что чревато семейным разладом. Лучше решать этот вопрос в индивидуальном порядке, посоветовавшись со своим духовником.При этом однозначно, что зачатый в дни поста ребенок — это не грех. И дата ни коем образом не должна влиять на его жизнь и судьбу.Можно ли пить вино в Рождественский пост?Вино разрешается пить по воскресеньям и большим праздникам. Скажем, Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), День святителя Николая Чудотворца (19 декабря), день апостола Андрея Первозванного (13 декабря), День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), престольные праздники.Крестят ли в пост?Крещение может совершаться в любой день Рождественского поста. Не существует никаких препятствий к тому, чтобы крестить ребенка или взрослого во время Рождественского поста.Как причащаться в Рождественский пост?Постом желательно причащаться чаще, чем обычно. Если он соблюдается, это уже и является подготовкой ко причастию. Нужно читать последование ко святому причащению, читать покаянный канон Спасителю, молебный канон Пресвятой Богородице и канон ангелу-хранителю.Фото: https://www.pxfuel.com