Автобусные маршруты с номерами 6с, 12с, 32, 21с оказались не приспособлены к комфортной перевозке пассажиров с инвалидностью. Нет рампов, отсутствует информация, выполненная шрифтом Брайля, а

Автобусные маршруты с номерами 6с, 12с, 32, 21с оказались не приспособлены к комфортной перевозке пассажиров с инвалидностью. Нет рампов, отсутствует информация, выполненная шрифтом Брайля, а также нет звуковой и визуальной информационной системы, которая бы оповещала инвалидов и других пассажиров о маршруте следования, остановках и любой другой информации. Все нарушения выявились после проверки прокуратурой города. В