Венок победителя: все о лавре благородном владимирцам рассказали в рубрике Во саду ли во...

Венок победителя: все о лавре благородном владимирцам рассказали в рубрике "Во саду ли во огороде".У каждого повара - профессионального или домашнего - есть свой традиционный набор специй для приготовления блюд. Предпочтения разные, но непременной составляющей этого набора у любого кулинара на 99,9% будет лаврушка. Так в простонародье называют лист лаврового дерева. И лавр заслужил право быть королём специй своей многовековой историей и массой вполне реалистичных мифов.Например: Бог Аполлон, полюбил нимфу Дафну, но она отвергла его любовь. Спасаясь от преследований, Дафна превратилась в лавр. Отсюда и греческое название лавра — дафна. Слово «лауреат» означает «увенчанный лаврами», слово «бакалавр» — «ягода лавра». Лавровый венок или ветвь лавра — со времён Античности — символ мира, славы и победы. И в наши дни чемпионов мира по некоторым видам спорта увенчивают лавровым венком, сохраняя древнюю традицию. Приз Академии выдающихся спортивных достижений "СЛАВА" – лавровый венок из бронзы весом более 1 килограмма на подставке из красного дерева. Премия «Лавровый лист» ежегодно украшает лавровыми венками головы лучших представителей ресторанного сообщества.Вот только выражение «почивать на лаврах», то есть успокоиться после достигнутых успехов, имеет нелестный оттенок. Но ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова "на лаврах не почивают", а выращивают его в домашних условиях. Присоединяйтесь.- Валентина Васильевна, в прошлый раз у нас был удачный опыт выращивания оливы, оливкового дерева. И не только у нас получается вырастить оливу. Растёт медленно и может сойти за бонсай. Сегодня предлагаю рассказать о выращивании лавра благородного. Это тоже растение не нашей полосы, но в домашних условиях, в зимнем саду или оранжерее вырастить можно. И могу поделиться собственным опытом. Я в прошлом году из Турции привезла семена. Сорвала прямо с дерева уже спелые. Черенки побоялась. Путь не близкий, могли засохнуть. Посадила 7 или 10, а взошло одно семя. Долго сидело в горшке. Я даже несколько раз выкапывала и немного, аккуратно надрезала оболочку. Но теперь у меня небольшое деревце, сантиметров 30. Я его сфотографировала, Кто зайдёт в нашу группу ВК "Радио России-Владимир" - увидит фотоотчёт. Это у меня случайность, удача? Или реально вырастить лавр?- Реально. Но видите, всего 10% успеха. А черенками - Вы бы два месяца только ждали, когда корни образуются. Ещё можно отводками, если у вас уже есть дерево и у него около корней есть такие нижние ветки. Как смородину укореняем. Так что, у Вас удачный опыт. Лавр, конечно, хорош на кухне. От него аромат, свежий всегда в блюдо можно положить. Лавр может вырасти большим, до потолка. А на улице или в зимнем саду и до 15 метров может вырасти. Лучше использовать керамический горшок. Грунт универсальный или для суккулентов. Почва должна быть проницаемая. Растение Субтропиков - летом 25-28 градусов. Зимой 15 градусов. Летом можно на улице держать, но не под палящим солнцем. Хотя он защищается от яркого солнца - содержит эфирные масла, у него жесткие листья. Поливать летом обильно, но не заливать, дать просохнуть. На юге какая погода? После сильного ливня становится солнечно и всё просыхает. Воздух нужен влажный. Опрыскивайте или увлажнитель воздуха используйте. Подкормка весной и летом органическими и минеральными удобрения, но не перекармливайте. Болеет редко, но следите. Вовремя боритесь. И ставьте на карантин. Можно лавр формировать - обрезать, делать декоративным.- Не лишайте себя удовольствия. Выращивайте растения. И они будут приносить вам и пользу, и украшать ваш дом, и настроение поднимать.Античные победители в спорте ли, в военных баталиях, за великую честь считали получить лавровый венок славы - высшую для себя награду. А теперь машины, гонорары, квартиры... Всё стало так материально, прозаично. Но мы люди не меркантильные. Давайте вырастим лавровое дерево – лавр БЛАГОРОДНЫЙ, и это будет нашей безусловной ПОБЕДОЙ!Виктория Михеева, Радио России - Владмир, ГТРК ВладимирФото: https://www.pxfuel.com