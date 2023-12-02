Стало известно, когда жители Владимирской области получат зарплаты с увеличенным МРОТ. Закон...

Стало известно, когда жители Владимирской области получат зарплаты с увеличенным МРОТ.Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и соответственно распространит свое действие также с 1 января.Поэтому зарплата с 1 января должна быть рассчитана и выплачена с учетом нового МРОТ. Заработная плата за декабрь 2023 года еще может быть выплачена с учетом действующего значения МРОТ.Обычно окончательный расчет за месяц производится работодателем в первую половину следующего месяца.Но, учитывая, что с 1 по 8 января − нерабочие праздничные дни, работодатели должны произвести выплату ранее − в конце декабря (если дата выплаты заработной платы выпадает на период с 1 по 8 число месяца).Напомним, что по словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, благодаря повышению МРОТ на 18,5 % зарплата вырастет у 4,8 млн человек. У жителей Владимирской области в том числе.Фото: https://mail.yandex.ru