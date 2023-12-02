Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Мальчик находится в травматологическом отделении ОДКБ, сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области. Авария произошла 30

Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Мальчик находится в травматологическом отделении ОДКБ, сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области. Авария произошла 30 ноября. Три ребенка шли по «шелковому мосту», как вдруг один из них бросился перебегать дорогу, не заметив ехавшую прямо на него машину. Произошло столкновение, мальчик отлетел в сторону. Видео с ДТП опубликовали в соцсетях.