Студенты предложили вдохнуть вторую жизнь в здания Лакинской мануфактуры во Владимирской...

Студенты предложили вдохнуть вторую жизнь в здания Лакинской мануфактуры во Владимирской области.Над проектом работали студенты разных институтов: архитекторы из ИАСЭ, культуролог и музеолог из ГумИ, менеджер и специалист по туризму из ИЭиТ. Получилась настоящая командная работа. Каждый в силу своих знаний и навыков обогатил проект, сообщила пресс-служба ВлГУ.Студенты глубоко изучили историю зданий, описали состояние бывшей прядильно-ткацкой фабрики в Лакинске, провели соцопрос среди местных жителей. И главное – разработали и блестяще защитили проект по ревитализации этих зданий. Два из них относятся к объектам культурного наследия регионального значения и требуют особого отношения.По мнению жюри Молодежного форума «Наследие», проект студентов ВлГУ максимально соответствует заданию. Специалисты отметили отлично продуманную концепцию реставрации, детально выполненный анализ территории и состояния здания, и выбор объекта.Фото: пресс-служба ВлГУ.