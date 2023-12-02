В Муроме укладывали тротуарную плитку на уже выпавший снег. Муромская городская прокуратура...

В Муроме укладывали тротуарную плитку на уже выпавший снег.Муромская городская прокуратура установила, что между МБУ округа Муром «Благоустройство» и ООО «Эко-Транс», заключены два муниципальных контракта общей стоимостью более 126 млн рублей на выполнение работ по благоустройству историко-туристической части улицы Первомайская.В том числе выполнение дорожного покрытия (асфальта, плитки), освещения и озеленения - до 31.10.2023. Сроки выполнения работ подрядчиком сорваны. Часть мероприятий выполнены несвоевременно, а монтаж плитки выполняется уже после выпадения снега, сообщила пресс-служба прокуратуры.Генеральному директору ООО «Эко-Транс» внесено представление, устранение - на контроле Муромской городской прокуратуры.Законом в таких случаях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, отметили в надзорном ведомстве.Фото: https://www.pxfuel.com