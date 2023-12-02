В Суздале открывается бесплатная выставка работ Зураба Церетели. Проект носит название «Два...

В Суздале открывается бесплатная выставка работ Зураба Церетели.Проект носит название «Два юбилея» и открывается в преддверии 90-летнего юбилея одного из самых известных художников современности, а также в честь грядущего 1000-летия первого летописного упоминания Суздаля.Так Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Российская академия художеств представляют выставку произведений Народного художника СССР и РФ, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели.Экспозиция будет расположена в уникальном памятнике архитектуры XVII века – Посадском доме, интерьеры которого на несколько месяцев наполнятся живой творческой атмосферой. Инсталляция, рассказывающая о жизни и творчестве мастера, передаст обстановку его мастерской – грузинского дома со столом и мольбертом, песнями и цитатами, фотографиями и картинами, эмалями и скульптурами.Прославленного скульптора и монументалиста многое связывает с древним городом. В своё время именно Зураб Церетели откликнулся на призыв Владимиро-Суздальского музея-заповедника возродить часовню-памятник на могиле национального героя России Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре: он воссоздал по старинным чертежам и передал в дар рельефную входную группу для мавзолея. По его поручению студенты академического Института им. Сурикова сделали копию мозаичной скульптуры «Спас на троне» для этой усыпальницы. Кроме того, автор подарил в коллекцию музея несколько своих работ.Режим работы:- С 10:00 до 18:00- Суббота – с 10:00 до 19:00- Второй четверг месяца – с 10:00 до 14:00Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 148Фото: Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник