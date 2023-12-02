Об этом рассказала Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина на пресс-конференции.

В следующем году власти Владимирской области планируют строить глэмпинги и новые туристические маршруты. Об этом рассказала Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина на пресс-конференции.Так, до конца 2024 года на территории региона планируется возвести 117 глэмпингов, то есть, модульных некапитальных средств размещения. Ввод в эксплуатацию таких построек проще, чем обычных гостиниц.Вообще, глэмпинг – это такая разновидность кемпинга (отдыха с палаткой), которая совмещает в себе и комфорт отеля, и все прелести природы.В следующем году внимание гостей 33-го региона хотят обратить на Гусь-Хрустальный, Гороховец, Муром и Александров. В этих городах могут появиться новые туристические маршруты.В 2023 году на развитие туризма область получила 575,5 млн рублей из федерального бюджета. А региональное финансирование в размере 25 млн рублей позволило дать толчок развитию частных музеев. Шесть проектов будут реализованы в будущем году.