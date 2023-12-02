Во Владимирской области закрывают туберкулезную тюрьму в Покрове. Исправительное учреждение ФКУ...

Во Владимирской области закрывают туберкулезную тюрьму в Покрове.Исправительное учреждение ФКУ Т-1 находится в стадии ликвидации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Владимирской области.Контингент тюрьмы №1 направлены в другие исправительные учреждения. Сотрудникам предложены другие должности в подразделениях регионального УФСИН.Тем временем часть сотрудников будут службу до полной ликвидации ФКУ Т-1.Напомним, что в сентябре 2022 года на бывшего замначальника покровской тюрьмы возбудили 3 уголовных дела за взятки.ФСБ совместно со Следственным комитетом и ОСБ УФСИН России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего заместителя начальника тюрьмы – начальника отдела охраны ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области, связанная с получением взяток в виде денег в крупном размере.Фото: https://www.pxfuel.com