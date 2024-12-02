Обнаружено более 800 экологических нарушений.

В 2023 году выбросы вредных веществ от стационарных источников во Владимирской области достигли 75,2 тонн, а от передвижных — 54 тонны. В регионе зарегистрировано 6,1 тыс. объектов, негативно влияющих на природу, сообщает прокуратура.В этом году обнаружено более 800 экологических нарушений, прокуроры составили свыше 300 представлений и привлекли к ответственности почти 300 человек. В суды направлено 45 исков, а также возбуждено 4 уголовных дела.Факты несанкционированного использования водоемов и выбросов без разрешений были установлены в нескольких районах, включая Владимир, Александров и Муром. Необходимые мероприятия по уменьшению загрязнений разрабатывать не стали. Напомним, ранее мы писали, что