Так, в авариях один человек погиб и 16 получили ранения.

Во Владимирской области с 25 ноября по 1 декабря 2024 года было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Статистику уточнили в пресс-службе регионального УМВД.Так, в авариях один человек погиб и 16 получили ранения. Полицейские также зафиксировали 308 происшествий с материальным ущербом, среди которых 95 водителей управляли авто будучи пьяными или отказались от медицинского освидетельствования.Напомним, ранее мы писали, что .