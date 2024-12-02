Новый контракт на вырубку деревьев опубликован на сайте Госзакупок. Избавляться от старых деревьев планируют сразу в двух парках – Центральном и Добросельском. Всего будет уничтожено 172

Новый контракт на вырубку деревьев опубликован на сайте Госзакупок. Избавляться от старых деревьев планируют сразу в двух парках – Центральном и Добросельском. Всего будет уничтожено 172 ствола. Стоимость контракта – 1,9 миллиона рублей. Выбрать победителя торгов планируют 6 декабря, то есть уже в эту пятницу. Как только контракт будет заключен, подрядчик должен будет приступить к