В Московской области до конца 2027 года планируется построить пять питающих центров в рамках программы повышения надежности электроснабжения региона. Новые подстанции появятся в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Московской области до конца 2027 года планируется построить пять питающих центров в рамках программы повышения надежности электроснабжения региона. Новые подстанции появятся в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.«Наша задача, чтобы инвестиционная программа коснуласькаждого СНТ, каждого малого или большого населенного пункта», – обосновал Воробьев.Так, в Чехове, Раменском и Домодедове в 2026 году будутвведены новые подстанции 220 кВ каждая. В одинцовском селе Ромашково станциютакой же мощности возведут в 2027 году. Подстанцию 110 кВ в 2027 году такжепостроят в Дубне.На 2026–2027 годы запланировано инвестировать 167 млрдрублей в модернизацию сетей Подмосковья. Продолжится создание кольцевойраспределительной сети в Чехове, Раменском и Солнечногорске. В 2025 годуконсолидированные сети появятся еще в шести муниципалитетах, включая Балашиху,Воскресенск и Мытищи.В регионе также активно реализуются ремонтные работы. В2024 году было обновлено 1,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 6,5 тыс.га трасс и модернизировали 2,6 тыс. трансформаторных подстанций.В 2024 году в Подмосковье завершили комплекснуюреконструкцию подстанций «Фруктовая» и «Бегичево» в Чехове. Сообщается, что этоулучшило энергоснабжение для более чем 25 тыс. жителей округа.Наконец, для повышения оперативности устранения аварийПодмосковье приобрело 80 передвижных электростанций и четыре мобильныеподстанции 110 кВ, которые уже вводятся в эксплуатацию.