Компания «Энергосбыт Волга» назвала управляющие организации, которые задолжали за электроэнергию. 22 обслуживающие фирмы региона суммарно не выплатили 37,9 миллиона рублей. Больше всего

Компания «Энергосбыт Волга» назвала управляющие организации, которые задолжали за электроэнергию. 22 обслуживающие фирмы региона суммарно не выплатили 37,9 миллиона рублей. Больше всего управкомпаний-должников – в Александровском районе – 11 организаций. Долг самого злостного неплательщика, ООО «ЖКО», составил 15,8 миллионов рублей. Второе место антирейтинга – у Петушинского района. Там в должниках пять управляющих компаний. В Собинском