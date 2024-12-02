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<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2024-gorod-vladimir-vnesli-v-desyatku-luchshix-po-kachestvu-zhizni-chto-ob-etom-dumayut-mestnye-zhiteli.html" target="_blank">Город Владимир внесли в десятку лучших по качеству жизни. Что об этом думают местные жители?</a> - Город Владимир – победитель в номинации «Новый лидер по качеству жизни». Свою оценку привели в Финансовом университете при Правительстве РФ. Областная столица появилась в десятке лучших