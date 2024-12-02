Город Владимир – победитель в номинации «Новый лидер по качеству жизни». Свою оценку привели в Финансовом университете при Правительстве РФ. Областная столица появилась в десятке лучших
Город Владимир – победитель в номинации «Новый лидер по качеству жизни». Свою оценку привели в Финансовом университете при Правительстве РФ. Областная столица появилась в десятке лучших наряду с Москвой, Сочи, Санкт-Петербургом, Владикавказом, Казанью и другими городами-миллионниками. В числе главных критериев – уровень материального благополучия, качество медицинского обслуживания и состояние экологической среды. Индекс качества жизни рассчитывался