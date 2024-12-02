Александр Авдеев проведет прямой эфир на телеканале «Губерния-33». Трансляция пройдет 4 ноября в 18:00. Губернатор предлагает жителям задать ему свои вопросы. Сделать это можно оставив

Александр Авдеев проведет прямой эфир на телеканале «Губерния-33». Трансляция пройдет 4 ноября в 18:00. Губернатор предлагает жителям задать ему свои вопросы. Сделать это можно оставив комментарий в соцсетях Александра Авдеева с пометкой #вопросАвдееву. Также сообщения принимаются в группе правительства области. Номер для звонков в студию появится на экране. Текстовую трансляцию прямого эфира жители могут прочитать