Жители уже могут задавать свои вопросы.

4 декабря в 18:00 губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведет прямую линию в эфире ТРК «Губерния-33». Жители региона уже могут отправлять свои вопросы под постом в Телеграм-канале «Авдеев. О важном», добавив пометку #вопросАвдеев. Видеовопросы также принимаются в личных сообщениях. Дополнительно сообщения можно оставить под анонсом в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».Прямая трансляция будет доступна не только в телеэфире, но и на страницах «Губернии-33» в «ВК», а также в соцсетях правительства области. Текстовая трансляция пройдет в официальном телеграм-канале губернатора. Звонки в студию смогут поступать по мере начала эфира.Напомним, ранее мы писали, что Владимирская область получила 30 млн рублей на развитие туризма.